В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании двух девочек

https://static.news.ru/photo/8dec071e-1edc-11eb-988f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области задержан подозреваемый в похищении и изнасиловании двух девочек семи и девяти лет, следует из сообщения пресс-службы регионального главка Следственного комитета России.

Согласно версии следствия, вечером 4 ноября в одном из посёлков городского округа Истра мужчина подошёл к девочкам семи и девяти лет, заманил их в автомобиль и увёз, передаёт RT.

По подозрению в преступлении был задержан 34-летний местный житель.

Ранее NEWS.ru писал, что суд сохранил приговор осуждённому на пожизненный срок за убийство девятилетней девочки в Саратове Михаилу Туватину, передают представители Четвёртого апелляционного суда общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.