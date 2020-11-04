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В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании двух девочек

23:31, 04 ноября 2020 24
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области задержан подозреваемый в похищении и изнасиловании двух девочек семи и девяти лет, следует из сообщения пресс-службы регионального главка Следственного комитета России.

Согласно версии следствия, вечером 4 ноября в одном из посёлков городского округа Истра мужчина подошёл к девочкам семи и девяти лет, заманил их в автомобиль и увёз, передаёт RT.

По подозрению в преступлении был задержан 34-летний местный житель.

Ранее NEWS.ru писал, что суд сохранил приговор осуждённому на пожизненный срок за убийство девятилетней девочки в Саратове Михаилу Туватину, передают представители Четвёртого апелляционного суда общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

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