Школьница из Красноярского края погибла в ванне от удара током

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Школьница из Красноярского края умерла в ванне от удара током, случайно уронив в воду мобильный телефон, сообщает региональное управление Следственного комитета России. По данным ведомства, телефон был подключен к зарядному устройству. Тело ребенка без признаков жизни было обнаружено ее родственниками. По факту происшествия была организована проверка.

Инцидент произошел в Ачинске в среду, 1 ноября. По версии следствия, в ванне ребенок пользовался мобильным телефоном, подключенным к розетке. В какой-то момент 10-летняя девочка случайно уронила его в воду и получила удар током. Точная причина смерти ребенка будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту следственным отделом по Ачинскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организована процессуальная проверка, — говорится в сообщении СК РФ.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге госпитализировали восьмимесячную девочку, получившую ожоги второй и третьей степени. Предполагается, что во время чаепития мать ребенка случайно опрокинула кружку с горячим напитком. Ожогами поражено 10% тела ребенка, врачам удалось стабилизировать его состояние.