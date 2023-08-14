Школьница бросилась с 4-го этажа, пытаясь спастись от насильника в Ижевске Baza: школьница прыгнула из окна, пытаясь спастись от насильника в Ижевске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ижевске 15-летняя школьница прыгнула из окна с четвертого этажа, пытаясь спастись от насильника, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, у девочки диагностировали перелом позвоночника, сейчас ею занимаются удмуртские врачи. Подозреваемого в попытке изнасилования разыскивает полиция.

По данным Baza, инцидент произошел вечером 12 августа в Ижевске. 15-летнюю школьницу нашли лежащей под окнами многоквартирного дома на Пушкинской улице. Прохожие вызвали скорую помощь, позднее девочку госпитализировали. Придя в себя, она рассказала, что зашла в гости в квартиру к 34-летнему местному жителю. Тот стал домогаться до школьницы. Пытаясь спастись от злоумышленника, она прыгнула с четвертого этажа на улицу. Виновному может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что третьеклассница из Челябинской области обвинила учителя русского языка в изнасиловании. Происшествие случилось на кладбище. Полицейские уже задержали мужчину. Следствие предполагает, что он посадил школьницу к себе в машину, отвез ее на кладбище и изнасиловал, угрожая убийством. После этого обвиняемый разрешил девочке уйти домой, где она обо всем рассказала матери.