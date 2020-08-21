Шихану Куштау в Башкортостане присвоят статус памятника природы

https://static.news.ru/photo/1142dbde-e3a9-11ea-8f4f-fa163e074e61_660.jpg Шихан Куштау Фото: Public domain/wikipedia.org

Находящийся на территории Башкирии шихан Куштау получит статус природного памятника. Башкирская содовая компания (БСК) не будет заниматься его разработкой. Об этом 21 августа сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с защитниками шиханов.

По его словам, гора не будет разрабатываться до тех пор, пока не будет найден компромисс между компанией и экоактивистами. Хабиров подчеркнул, что ситуация вокруг шиханов и БСК дестабилизирует ситуацию в Башкирии. Именно поэтому глава республики выдвинул следующее предложение: необходимо сформировать координационное совещание, провести консультации и найти верное решение. Политик выделил на это две недели.

Не найдёте решение — 4 сентября я направляю документы, мы подготовили полный пакет, чтобы Куштау дать статус особо охраняемый территории. История с Куштау закрыта. Разработка её невозможна, — цитирует Хабирова РИА Новости.

Акции протеста у горы Куштау начались 3 августа, когда компания приступила к вырубке леса для проведения геологоразведки. 16 августа протестующие сломали заграждение из металлической сетки, построенное накануне сотрудниками компании. За всё время протестных акций у Куштау стражи порядка задержали от 70 до 90 человек. Некоторых из них арестовали на несколько дней.

Как ранее писал NEWS.ru, Хабиров заявил, что республика готова выкупить полный пакет акций БСК. Предприятие намеревается срыть Куштау.