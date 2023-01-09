Шесть человек на 40 минут застряли на колесе обозрения в Челябинске

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Челябинск

Шесть человек около 40 минут ждали помощи из-за остановки колеса обозрения в Челябинске, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона. По данным ведомства, один из посетителей аттракциона обратился к врачам из-за сильного стресса. От госпитализации он отказался.

В это время на колесе обозрения находились шесть человек. На месте происшествия работали сотрудники службы МЧС и ремонтной службы. После запуска колеса все посетители аттракциона вышли из кабинок самостоятельно. На скорую медицинскую помощь было одно обращение, причина — острая реакция на стресс, — сказано в сообщении.

Высота колеса, расположенного в культурно-развлекательном комплексе КРК «Мегаполис», составляет 73 метра. Местные СМИ сообщили, что инцидент произошел 5 января.

Ранее в Центральном парке Волгограда остановилось колесо обозрения вместе с находившимися на нем людьми. В результате происшествия никто не пострадал. Во время остановки в кабинках находились около 24 человек, всех эвакуировали.