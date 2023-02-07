«Шаг к справедливости»: фигурантам «дела об очистке» отменили приговор Суд отменил приговор за растрату сотрудникам Кроноцкого заповедника на Камчатке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Кроноцкого заповедника на Камчатке, обвиненные в растрате государственных средств, выпущены на свободу под подписку о невыезде, сообщили ТАСС в краевом суде. Приговор был отменен, теперь дело пересмотрят в ином составе суда. Его фигуранты занимались очисткой заповедника.

Приговор отменен для всех четверых фигурантов, все выпущены из-под стражи в зале суда под подписку о невыезде. Дело возвращено в суд Петропавловска-Камчатского на повторное рассмотрение в ином составе, — сообщили в суде.

Замдиректора заповедника Петр Шпиленок также сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» об отмене приговора и поблагодарил за поддержку всех причастных к этому.

Как отмечается на сайте, где публикуются новости по делу, суд второй инстанции принял во внимание в том числе и результаты экспертизы на местности, согласно которой на территории не было захороненных отходов, также были проведены работы по ликвидации накопленного экологического ущерба. Адвокат Ирина Дьяченко отметила, что коллегия разобралась в деле и изучила все материалы.

Сделан очень важный шаг на пути к справедливости. Огромная благодарность всем, кто поддерживал нас всё это время в этой сложной ситуации, — сказала Дьяченко.

Ранее суд в Петропавловске-Камчатском приговорил к реальным срокам заключения сотрудников Кроноцкого заповедника по делу о растрате средств госконтракта стоимостью более 450 млн рублей. Сообщалось, что деньги, выделенные в рамках программы по ликвидации накопленного экологического ущерба на тихоокеанском побережье в 2015 и 2016 годах, были похищены. Однако большинство фигурантов не признали вину, а в их защиту выступили и представители властей Камчатского края, в том числе губернатор региона.

Коллеги из «зеленых» организаций назвали происходящее расправой: по одной из версий, уголовное дело может быть выгодно рыбному бизнесу, лоббирующему исключение из границ заповедника водоёма, против чего выступали сотрудники особо охраняемой природной территории.