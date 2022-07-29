«Демотивирует вообще всех»: за что сели сотрудники камчатского заповедника Почему экологи и власти Камчатки вступились за фигурантов дела об очистке особо охраняемой природной территории

Фото: kronokiochistka.wildnet.ru

Суд в Петропавловске-Камчатском приговорил к реальным срокам заключения сотрудников Кроноцкого заповедника по делу о растрате средств госконтракта стоимостью более 450 млн рублей. Следствие полагает, что деньги, выделенные в рамках программы по ликвидации накопленного экологического ущерба на тихоокеанском побережье в 2015 и 2016 годах, были похищены. Большинство фигурантов не признают вину, их адвокаты намерены обжаловать приговор, а коллеги из десятков «зелёных» организаций называют происходящее расправой. Существует версия, что это уголовное дело может быть выгодно рыбному бизнесу, лоббирующему исключение из границ заповедника водоёма, против чего выступали сотрудники особо охраняемой природной территории. В их защиту выступили и представители властей Камчатского края, в том числе губернатор региона. NEWS.ru узнал подробности этой истории.

«Создали видимость утилизации»

На днях руководители 75 экологических объединений направили генпрокурору Игорю Краснову обращение с просьбой взять под личный контроль дело четверых сотрудников ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» в Камчатском крае, которые получили реальные сроки лишения свободы по обвинению о растрате. В защиту его фигурантов также запущена публичная петиция, которую к 29 июля подписали более 37 тысяч человек. Ещё до вынесения вердикта за фигурантов вступились губернатор Камчатского края Владимир Солодов и глава регионального Минприроды Алексей Кумарьков.

Приговор фигурантам резонансного уголовного дела, известного также как «дело об очистке», был вынесен 15 июля городским судом Петропавловска-Камчатского. Так, замдиректора Кроноцкого заповедника по финансовому и правовому обеспечению Оксана Терехова получила 5,5 года лишения свободы, начальник научного отдела Дарья Паничева — 4,5 года, замдиректора по науке и познавательному туризму Роман Корчигин — 5 лет, бывший сотрудник ФГБУ Николай Поздняков — 3 года. Самый большой срок — 8 лет колонии — получил предприниматель Руслан Ошуров, бывший член попечительского совета при губернаторе края и деловой партнёр директора фигурировавшей в деле компании-подрядчика.

По версии следствия, 36-летний бывший директор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» (умерший в 2016 году Тихон Шпиленок. — NEWS.ru), действуя в составе организованной группы с четырьмя сотрудниками учреждения и предпринимателем, в 2015–2016 гг. через подконтрольную коммерческую организацию растратили выделенные на ликвидацию экологического ущерба на территории заповедника бюджетные средства в размере 454,6 млн рублей. Участники организованной группы создали видимость утилизации коммерческой фирмой отходов, фактически захоронив их на особо охраняемой заповедной территории Камчатки, включённой в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, чем причинен значительный экологический ущерб, — заявляли в Генпрокуратуре после утверждения обвинительного заключения в феврале 2021 года.

Обвинение полагало, что сотрудники заповедника согласовали документы с ложными сведениями об объёмах выполненных работ. После этого перечислили на счёт юрлица деньги, которыми «распорядились по своему усмотрению».

Фото: vk.com/kronoki

Кроме того, по версии следствия, покойный Тихон Шпиленок и его подчинённые похитили бюджетные средства «при приобретении по завышенной стоимости для нужд заповедника катера, фактически имевшегося в пользовании учреждения до совершения сделки». Речь идёт о патрульно-хозяйственном катере Jubilee (впоследствии получившем название «Анисифор Крупенин»), который в 2015 году купили в США за $38 тысяч (около 2,5 млн рублей по курсу 2015 года), ещё более 1,3 млн рублей потратили на растаможку, хотя на эти нужды заповеднику перечислили на порядок более крупную сумму — следствие считает, что фигуранты присвоили на этой схеме 16,8 млн рублей. Руководство ФГБУ «Кроноцкий заповедник» придерживается позиции, что за судно в реальности заплатили больше, чем числится по документам, целенаправленно занизив стоимость, чтобы сэкономить на таможенных процедурах.

Фото: vk.com/kronoki Тихон Шпиленок

Также фигурантам дела вменялась фиктивная закупка сборно-щитовых домиков для специалистов, занимавшихся очисткой заповедника. На эти цели из бюджета выделили около 30 млн рублей. По версии следствия, строения в заповедник не завозились, но деньги на их приобретение, как писала «Новая газета», перевели на счета компаний в Приморском крае. Однако в администрации ФГБУ уверяют, что на объект завезли более дорогостоящие модульные конструкции. Собранные из них дома до сих пор сохранились, и в них могут жить госинспекторы.

По данным «Новой газеты», в деле фигурирует ООО «Ника», одним из учредителей которой являлась супруга Александра Ильина (сейчас учредителями числятся Руслан Ошуров и Дмитрий Лагуткин). Предприятие получило около 64 млн рублей на геоэкологическое обследование территории заповедника, для чего были привлечены два специалиста из Петербурга, которым заплатили 300 тысяч рублей, а в целом, по оценкам силовиков, затраты «на геоэкологию» «едва ли превысили 1 млн рублей».

Фото: kronokiochistka.wildnet.ru

Основа обвинения

Кроноцкий заповедник расположен на востоке Камчатки и занимает площадь более 1,1 млн гектаров. Он был создан в 1934 году на месте существовавшего с 1882 года Соболиного заповедника и считается одним из старейших в России. Территория включает в себя восемь действующих вулканов, Долину гейзеров и термальные озёра. На его территории водятся бурый медведь, северный олень, лось, снежный баран, лисица, рысь, соболь, росомаха, горностай, белка, ласка и другие виды диких животных. В его реки на нерест заходят горбуша, кета, чавыча, кижуч и нерка, а в окружающих водах обитают японский гладкий кит, серый кит, косатки и морские свиньи. На берегу Кроноцкого залива находятся лежбища сивучей.

Несмотря на это богатство, заповедник был сильно загрязнён накопленными в прошлом столетии отходами, на очистку от которых его администрация и получила деньги. Как рассказывал Пётр Шпиленок (брат Тихона Шпиленка, после его смерти занимавший пост директора ФГБУ и уволившийся незадолго до приговора), в ходе реализации госпрограммы в 2015–2016 годах с территории Кроноцкого заповедника было вывезено более 1000 тонн мусора и остатков ГСМ — «наследия от хозяйственной деятельности, которая велась в 1960–1970-е годы». Однако обвинение считает, что часть металлолома вывезли и реализовали, а часть (вместе с другими отходами) подрядчик закопал на берегу бухты Ольга.

Уже после официального завершения работ, предусмотренных проектом очистки территории, силовики завели уголовное дело о растрате бюджетных средств в отношении руководства подрядчика — ООО «Экология», которое выиграло тендер. Кроноцкий заповедник проходит как потерпевшая сторона, а фигурантами дела в итоге стали его сотрудники.

В основу обвинения легли показания экс-замдиректора ФГБУ по охране Александра Ильина и директора ООО «Экология» Виталия Дрозда, которые признали вину в хищении упомянутых 454,6 млн рублей, заключили сделку со следствием, и в 2020 году суд в особом порядке дал им условные сроки.

Дрозд ранее являлся фигурантом целого ряда других уголовных дел по разным статьям УК («Самоуправство», «Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения», «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). В 2018 году он также был заподозрен в вымогательстве и мошенничестве.

Ильин занимал должность заместителя директора заповедника по охране территорий с февраля 2015 года по август 2016-го. Именно он был председателем комиссии по приёмке работ ООО «Экология», выигравшего конкурс на подрядные работы.

Дрозд и Ильин, как говорится в обращении экологов к Игорю Краснову, находясь под стражей, дали показания о том, что Тихон Шпиленок в феврале 2015 года для реализации схемы хищения бюджетных средств создал ОПГ, куда вовлёк своих подчинённых и пообещал им вознаграждение за участие в незаконной схеме. Сотрудники, якобы из корыстных побуждений, а также «боясь увольнений», согласились на это «предложение».

Как следует из показаний Дрозда, расходы на исполнение одного из контрактов на сумму 250 млн рублей, заключённых заповедником с ООО «Экология» в 2015 году, составили с учётом налогов 142 млн рублей, а чистая прибыль — 107 млн. Из неё 25 млн, как писали камчатские СМИ, ушло на «откат» неким влиятельным людям в Москву, по 33 млн получили Виктор Дрозд и Тихон Шпиленок, а ещё 16,5 млн достались Руслану Ошурову и его компаньону Дмитрию Лагуткину. Последний фигурировал в деле как участник сделки на поставку катера Jubilee, сейчас он для российского следствия недоступен, поскольку находится в США.

Также из РФ уехала бывшая сотрудница Кроноцкого заповедника Анна Завадская. Как рассказали NEWS.ru в пресс-службе заповедника, девушка была вынуждена сбежать с ребенком на руках в Италию после её объявления в федеральный розыск.

Фото: kronokiochistka.wildnet.ru

Кому выгодно?

Оксана Терехова, Дарья Паничева, Роман Корчигин и Николай Поздняков вину не признают и считают дело сфабрикованным. Их защита будет добиваться отмены приговора. Они утверждают, что после проведения конкурса и отбора победителя тот выполнил работы, что подтверждают отчёты учёных из МГУ, а также свидетельства вывоза с территории заповедника промышленных отходов и сдачи их на металлолом.

В публичном доступе находятся материалы, свидетельствующие о невиновности обвиняемых сотрудников заповедника: документы, фото- и видеоматериалы, свидетельские показания, заключения научных учреждений, акты проверок Росприроднадзора и Минприроды России, из которых следует, что в этом деле не имеется доказательств о виновности указанных сотрудников заповедника, — говорится в обращении экологов к Игорю Краснову.

Авторы петиции при этом констатируют, что следствие фактически проигнорировало приобщённые к делу доказательства невиновности фигурантов, а суд не принял «ни одного довода защиты». Также они обращают внимание на «отказ в проведении экспертиз и обследований на территориях, где проводилась очистка, несмотря на то что заповедник был заинтересован в установлении истины по делу».

На наш взгляд, проведение экспертизы — ключевой этап в деле, который поможет объективно определить степень виновности или невиновности сотрудников. Экспертиза внесёт ясность в обстоятельства событий 2015−2016 годов и позволит понять размер якобы неликвидированных объектов негативного воздействия на окружающую среду и установить реальный объём выполненных работ. Более того, только такая экспертиза позволит достичь главной цели проекта по очистке — найти и вывезти с территории мусор, если, как предполагает следствие, он действительно там остался. Кроноцкий заповедник прямо заинтересован в проведении необходимых исследований и готов со своей стороны оказывать необходимую помощь в этих работах, — утверждают экологи в обращении к генпрокурору.

В пресс-службе Кроноцкого заповедника не стали комментировать позицию и искренность показаний Виталия Дрозда, Александра Ильина и Руслана Ошурова, отмечая, что готовы доказывать невиновность только четырёх оказавшихся за решёткой сотрудников — Оксаны Тереховой, Дарьи Паничевой, Романа Корчигина и Николая Позднякова, а также Анны Завадской. При этом в ФГБУ подчеркнули, что «никогда не говорили о том, что этот проект был на 100% без проблем».

С подрядчиком было несколько эпизодов, которые насторожили сначала налоговую службу, затем Счётную палату, ну и, соответственно, было возбуждено дело. Но к деятельности ООО «Экология» наши работники не имеют никакого отношения. Если имело место завышение цены и разница параметров с техзаданием, то этим следовало бы заниматься с подрядчиком, а не с работниками заповедника. Следствие произвольно выбрало несколько наших сотрудников, которые наблюдали за ходом проекта, и почему-то решило, что они виновны в разворовывании всего бюджета проекта. Мы не согласны с тем, что никаких работ не было проведено, а все 455 млн разворовали подчистую. Это неправда. Даже представитель подрядчика, который признал вину, говорит, что большинство работ было выполнено, — заявил представитель пресс-службы Кроноцкого заповедника.

Собеседник NEWS.ru добавил, что в деле есть «некоторые спорные моменты, например, почему поставлены не те конструкции [для сборных домиков], которые указаны в документации, а другие, более дорогие, или почему была разница в цене в истории с катером». На них, как добавили в пресс-службе заповедника, «мог бы пролить свет покинувший нас в 2016 году Тихон Игоревич Шпиленок».

Фото: kronokiochistka.wildnet.ru

В 2019 году его брат Пётр Шпиленок, когда силовики задержали по делу о растрате сотрудницу заповедника Дарью Паничеву, предполагал, что «интерес к биосферному резервату стали проявлять, когда начались попытки проведения изысканий на Кроноцком озере, а также активное обсуждение в кулуарах правительственных кабинетов проекта создания промыслового стада нерки на ныне заповедных территориях».

Greenpeace не исключала, что задержание могло быть ответом на то, что Паничева собирала научные обоснования против строительства рыбоходного канала на реке Кроноцкой.

Это может быть связано с попыткой заинтересованных лиц исключить из заповедника Кроноцкое озеро для коммерческих целей. Мы долгие годы сотрудничали с Кроноцким заповедником и с Дарьей лично. Все сотрудники, и Дарья в частности, показывали себя как профессионалы, болеющие душой за уникальную природу Камчатского края, — заявлял руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace в России Михаил Крейндлин.

В начале 2019 года тогдашний камчатский губернатор Владимир Илюхин предлагал Минприроды и Росрыболовству использовать Кроноцкое озеро, входящее в состав заповедника, для рыбного промысла. Для реализации этой идеи необходимо построить рыбоходный канал до Тихого океана. Данный проект, по экспертным оценкам, может принести $120 млн дохода. По информации «Коммерсанта», инициатором строительства мог быть владелец Русской рыбопромышленной компании Глеб Франк, а также камчатский сенатор Борис Невзоров, чья семья имела отношение к компании «Устькамчатрыба».

В Министерстве природных ресурсов отмечали, что для реализации проекта потребуется вывести озеро, которое находится в центре заповедника, из границ особо охраняемой природной территории. Руководство Кроноцкого заповедника выступало против строительства рыбохода, потому что это может привести к «деградации уникальных природных комплексов», а также стать серьёзным препятствием для естественной миграции животных.

Как заявил Михаил Крейндлин NEWS.ru, планы компаний, аффилированных с Глебом Франком, по строительству рыбоходного канала «действительно совпали по времени с началом активного расследования уголовного дела» и попыткой посадить в СИЗО Дарью Паничеву. Однако имеет ли эта история отношение к делу, неизвестно.

Насколько я понимаю, дело началось раньше. Возможно, эта история стала причиной активизации расследования, но не уверен, что она была причиной его возбуждения. Возможно, причиной было нежелание силовиков смириться с мыслью о том, что что-то они сами сделали не так при расследовании, и с намерением в любом случае довести его до конца, — пояснил Крейндлин.

Камчатский журналист Владимир Хитров рассказывал и о других возможных подводных камнях уголовного дела сотрудников заповедника. По одной из версий, криминальный скандал мог инициировать анонимный федеральный чиновник, который должен был получить упомянутый выше откат в 10% от суммы госконтракта. По другой, это связано с политической деятельностью Тихона Шпиленка, который незадолго до своей смерти участвовал в праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму в 2016 году и даже выиграл их, договорившись с федеральными политиками, но «не решив вопрос» с местными игроками. По третьей — с интересами Виталия Дрозда, которые «распространялись не только на экологию, но и на топливный бизнес». Бизнесмен инвестировал в строительство нефтебазы в Петропавловске-Камчатском, что «не понравилось более успешным и влиятельным конкурентам предпринимателя, у которых нефтебаза уже была». В результате, по мнению авторов версии, глава ООО «Экология» из «почти неприкасаемой фигуры превратился в подозреваемого, а затем пошёл на сделку со следствием».

«До отрицательных величин»

В пресс-службе Кроноцкого заповедника по поводу различных версий о том, кому выгодно «дело об очистке», заявили NEWS.ru, что всё это «некие догадки и слухи», которые циркулируют в том числе среди «госчиновников и представителей предпринимательских структур».

Нам бы не хотелось их тиражировать, потому что у нас нет каких-либо доказательств. Как госучреждение мы с уважением относимся к судебной системе, и сказать, что им дали взятку, что на них надавила какая-то силовая структура или какой-то заинтересованный бизнес, мы не можем, потому что это спекуляции, — пояснил собеседник NEWS.ru.

Также в пресс-службе заповедника подчеркнули, что после «дела об очистке» была фактически свёрнута программа ликвидации накопленного экологического ущерба. В случае с Кроноцким заповедником имел место пилотный проект по данному направлению — и, как утверждается на сайте в защиту фигурантов дела, последний:

После скандальной истории с обвинением в хищении сотрудников Кроноцкого заповедника больше крупных проектов по очистке заповедных территорий в стране реализовано не было.

Из-за неудачи, которая постигла пилотный проект, пострадало не только тихоокеанское побережье, но и вся арктическая зона, где находится достаточно большое количество федеральных заповедников и национальных парков, уверяют в пресс-службе заповедника. Там напомнили, что сегодня существует большая проблема из-за того, что «полярники советского периода оставили большое количество материальных отходов, которые не было возможности вывозить».

Большое спасибо Минобороны, под патронажем которого проходит так называемая генеральная уборка Арктики. Но она проходит силами волонтёров. То есть то, что было бы сделано гораздо быстрее, с научным обоснованием и технологиями геологической рекультивации, сейчас производится силами неравнодушных людей, что значительно уступает с точки зрения эффективности профессиональным проектам, подобным тому, который был реализован в Кроноцком заповеднике, — добавили в пресс-службе.

Там также полагают, что «такие кейсы, как „дело об очистке“, в целом роняют престиж работников заповедной сферы до отрицательных величин».

Фото: kronokiochistka.wildnet.ru

Михаил Крейндлин напомнил, что история с Кроноцким заповедником не первый полярный проект, который был свёрнут. Например, в 2016 году Счётная палата РФ выявила нарушения при освоении 718 млн рублей ФГБУ «Национальный парк „Русская Арктика“». Эта сумма в 2013–2014 годах была направлена на работы по ликвидации экологического ущерба на земле Франца-Иосифа, часть из которых фактически не была выполнена, полагали аудиторы.

Как минимум был ещё один полярный проект, который также закончился уголовным делом в парке «Русская Арктика», но оно было прекращено. Но в случае с Кроноцким заповедником был уникальный проект, предусматривавший серьёзную научную проработку, связанную с оценкой ущерба и проработкой мер, необходимых для ликвидации этого ущерба. Теперь (после приговора. — NEWS.ru) никто этим заниматься не будет, — опасается Крейндлин.

По его словам, данная история «сильно демотивирует вообще всех работников системы, потому что Кроноцкий заповедник — один из лучших по всем направлениям, и те, кто руководил им, считаются авторитетными и квалифицированными специалистами». Об этом же заявляют и в особо охраняемой природной территории, отмечая, что после обвинительного приговора «вряд ли кто-то ещё захочет вслед за нашими сотрудниками без всяких на то причин оказаться на скамье подсудимых».