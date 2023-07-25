Северо-Курильск накрыло пеплом вулкана Эбеко

Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

Вулкан Эбеко

Город Северо-Курильск в Сахалинской области накрыло облако пепла от вулкана Эбеко, сообщает ОТР. Уточняется, что пепел над городом появился утром и его становится все больше.

Как сообщает издание, извержение Эбеко продолжается уже пять лет. Только в июле произошло три больших выброса. В понедельник, 24 июля, частицы от его извержения поднялись на высоту 3 км, но шлейф ушел в сторону от города. Во вторник направление ветра поменялось, из-за чего утром пепловое облако двинулось прямо на дома. Отмечается, что в городе ощущается специфический запах сероводорода, наблюдается пеплопад.

Предыдущий выброс пепла из Эбеко был зафиксирован вулканологами 13 июля, тогда облако распространилось на расстояние до 5 км.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров находится в северной части острова Парамушир Курильской гряды. Его активность началась осенью 2018 года.

Ранее на исландском полуострове Рейкьянес произошло извержение вулкана Фаградальсфьядль в 30 км от столицы страны Рейкьявика. В Сети были опубликованы видеокадры природного явления. Полицейские заблокировали основные маршруты в направлении извержения ради безопасности граждан и туристов. В правоохранительных органах сообщили, что у вулкана зафиксировано три трещины. Размер самой большой из них составляет 200–300 м. Специалисты прогнозируют слияние расщелин в одну по мере распространения извержения.