Серийную воровку продуктов задержали в Подмосковье Обокравшую пять продуктовых магазинов женщину задержали в Клину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Женщину, которая обокрала пять продуктовых магазинов, задержали в подмосковном городе Клин, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, правоохранители возбудили уголовное дело.

Задержанная приходила в супермаркеты и брала с прилавков сыр и колбасу. Продукты она клала в рюкзак и, не оплатив их на кассе, уходила из магазина. От ее действий пострадали пять торговых точек. Сотрудникам полиции удалось вычислить и задержать злоумышленницу, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее житель города Кстово Нижегородской области сбежал из туберкулезного диспансера, украл в магазине около 10 палок колбасы и вернулся в лечебное заведение. В Сети появились кадры с места ограбления, на которых видно, как мужчина укладывает колбасу в пакет, после чего выходит из магазина.

До этого в центре Москвы мужчина украл бутылку вина в супермаркете и устроил драку с охранником, который попытался остановить его на выходе из магазина. На кадрах, снятых на месте происшествия, видно, как мужчина взял одну из бутылок с алкоголем и направился к выходу из магазина, не оплатив покупку. Когда на пути злоумышленника встал охранник, тот нанес ему удар ногой. Некоторое время спустя злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.