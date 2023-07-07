Мужчина с боем украл бутылку вина в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы мужчина украл бутылку вина в супермаркете и устроил драку с охранником, который попытался остановить его на выходе из магазина, сообщает Telegram-канал «МВД Медиа». Некоторое время спустя злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.

Инцидент произошел на улице Большая Якиманка. На кадрах, снятых в супермаркете, видно, как мужчина взял одну из бутылок с алкоголем и направился к выходу из супермаркета, не оплатив покупку. Когда на пути злоумышленника встал охранник, тот нанес ему удар ногой.

После побега мужчины охранник магазина обратился в полицию. Вора задержали на Пречистенской набережной. Им оказался 30-летний приезжий из Екатеринбурга. Мужчина находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», ему грозит до семи лет лишения свободы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина ограбил цветочный магазин, забрав 100 тысяч рублей. При этом он угрожал продавцу ножом, а также намекал, что имеет отношение к ЧВК «Вагнер».