Семья с двумя детьми погибла в охваченном огнем доме в Башкирии Семья с двумя детьми погибла во время пожара в частном доме в Башкирии

Фото: t.me/s/mchs_official

Семья с двумя детьми погибла в пожаре в Башкирии, передает пресс-служба МЧС. Там уточнили, что огонь охватил жилой дом, баню и два автомобиля. Спасатели по прибытии на место обнаружили без признаков жизни мать, ее двухлетнюю дочку, годовалого сына и дедушку.

Огонь охватил жилой дом, баню и два авто. Пожар ликвидировал 31 специалист, работало 12 единиц техники. Причину произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России, — отметили в ведомстве.

Ранее сильный пожар произошел на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. На место оперативно прибыла карета скорой помощи и наряд спасателей. Telegram-канале «Mash на Мойке» опубликовал кадры, где родители спасают своих детей из дымящегося здания.

До этого возгорание произошло в коммунальной квартире Санкт-Петербурга, в результате погибли двое детей — девочка пяти лет и семилетний мальчик. Также пострадала мать несовершеннолетних, женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

Кроме того, пламя распространилось в двухкомнатной квартире на Туристской улице на северо-западе Санкт-Петербурга. Сотрудники МЧС около двух часов боролись с огнем. Всего на месте ЧП работали 23 человека личного состава, было задействовано пять спецмашин.