Семья погибшей при пожарах под Рязанью получит 1 млн рублей

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Семье женщины, погибшей при пожарах на складе боеприпасов в Рязанской области, будет выплачен один млн рублей. Об этом сообщил глава региона Николай Любимов.

Семье погибшей будет выплачен один миллион рублей, — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что об этом он заявил в ходе совещания по вопросам ликвидации последствий пожаров в Скопинском и Ряжском районах. Любимов также рассказал, что работа по предоставлению жилья по договорам социального найма для пострадавших от пожаров на складе боеприпасов под Рязанью, начнется с 13 октября. По его словам, власти получили 189 заявлений от граждан на получения жилья.

Взрывы на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области начались 7 октября. Предполагается, что их причиной стал пожар — огонь перекинулся на склад боеприпасов с горящей травы.

Согласно предварительным данным, на складе хранилось 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения, писал NEWS.ru.