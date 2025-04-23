Семнадцатилетнего сына Рамзана Кадырова объявили секретарем Совбеза Чечни Семнадцатилетнего Адама Кадырова объявили секретарем Совбеза Чечни

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Адам Кадыров

Семнадцатилетний сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров провел первое совещание в роли секретаря Совета безопасности Чечни, сообщает Telegram-канал ведомства. При этом официального объявления о его назначении пока не было.

Помимо пресс-службы республиканского Совбеза, Адама Кадырова как секретаря ведомства упоминают в новостях государственные СМИ «Грозный-Информ» и «Чечня сегодня». Кроме того, в таком статусе сын чеченского лидера представлен на сайте Совета безопасности республики.

Ранее сообщалось, что начальник отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики Адам Кадыров назначен куратором МВД по региону. Отмечается, что соответствующее распоряжение дал его отец Рамзан Кадыров. Уже находясь в этой должности, Адам Кадыров представил руководителя оперативно-разыскной части СБ МВД, а кроме того, вручил награды лучшим сотрудникам местной полиции.

До этого пресс-служба управления Росгвардии по Чеченской Республике сообщила, что Адама Кадырова наградили нагрудным знаком ОМОН «Ахмат-Грозный». Отмечается, что награда вручена за систематическую помощь и всестороннюю поддержку.