https://static.news.ru/photo/fc89c794-3204-11ea-aac3-fa163e074e61_660.jpg Фото: 54.mchs.gov.ru

В результате пожара в торговом комплексе «Центральный» в городе Искитиме в Новосибирской области пострадали семь человек. Пожарные потушили возгорание.

Пожар в ТК «Центральный» ликвидирован. Надышавшись продуктами горения, самостоятельно в медицинские учреждения Искитима обратилось семь человек, в госпитализации они не нуждаются, — передаёт сообщение пресс-службы МЧС ТАСС.

Ранее в МЧС сообщали о плотном задымлении на втором этаже здания. По информации ведомства, в 10:44 по местному времени (6:44 мск) первые спасательные подразделения были на месте уже через две минуты.

Как писал NEWS.ru, в Сети появилось видео пожара в торговом комплексе «Центральный». Запись опубликовали местные жители.