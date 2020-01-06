В результате пожара в торговом комплексе «Центральный» в городе Искитиме в Новосибирской области пострадали семь человек. Пожарные потушили возгорание.
Пожар в ТК «Центральный» ликвидирован. Надышавшись продуктами горения, самостоятельно в медицинские учреждения Искитима обратилось семь человек, в госпитализации они не нуждаются, — передаёт сообщение пресс-службы МЧС ТАСС.
Ранее в МЧС сообщали о плотном задымлении на втором этаже здания. По информации ведомства, в 10:44 по местному времени (6:44 мск) первые спасательные подразделения были на месте уже через две минуты.
Как писал NEWS.ru, в Сети появилось видео пожара в торговом комплексе «Центральный». Запись опубликовали местные жители.
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