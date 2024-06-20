Изгоняли бесов крапивой и поили молоком: как «сектанты» убили школьницу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новосибирской области суд отправил под стражу женщину, подозреваемую в истязании дочери своей знакомой. Известно, что и подозреваемая, и мать погибшей придерживались общих взглядов. NEWS.ru рассказывает о подробностях уголовного дела.

Наелась конфет на голодный желудок

Обвиняемую в смерти десятилетней школьницы из Каменки Анну Голдину поместили в СИЗО до 19 августа. Она отправилась под стражу вслед за супругом Олегом Голдиным.

Супруги должны были присматривать за детьми своей знакомой, которая на несколько дней уехала в командировку. О том, что все это время дети голодали, стало известно после разлетевшейся в СМИ новости о том, что в Новосибирской области школьница наелась конфет на голодный желудок и скончалась.

Голдина в суде 20 июня была молчалива, отмечает «КП-Новосибирск». Заявила лишь, что не считает себя виновной в случившемся.

Предполагается, что оголодавшая школьница нашла конфеты, наелась их и у нее мог случиться анафилактический шок. Младшая сестра умершей тоже была госпитализирована с жалобами на боли в животе. Известно, что у обвиняемых находился и брат двух девочек. Мальчик сейчас находится у родственников.

«Сектанты, что ли?»

Сосед матери погибшей девочки рассказал, что молодые люди переселились к женщине пару месяцев назад. Ему сразу показался странным внешний вид новых друзей соседки.

«Она их приютила, не знаю, откуда вообще таких друзей нашла... Мне сразу не понравились. Ходили в странных балахонах. Дочка их девчонка молодая, а юбка в пол, вся закрытая. Странно выглядели», — рассказал Владимир.

Когда в семье произошла трагедия, в квартиру приехали полицейские. Они в разговоре с Владимиром подтвердили его догадки.

«Когда полиция приезжала после ЧП с девочкой, я спросил: „Сектанты, что ли?“ Мне ответили: „Да“. Но Марина-то нормальной была, только благовония жгла. Постоянно дома эти вонючие палочки», — поделился сосед.

Журналисты отмечают, что в соцсетях мать погибшей девочки подписана на группы «Веды» и «Шива-Пураны».

Изгоняли дьявола?

Также Владимир с недоумением отреагировал на утверждение, будто погибшая девочка была «бесноватая».

«Какая она бесноватая? Сами они бесноватые! Ребенок совершенно нормальный. Был...» — заключил сосед.

Анонимный источник, близкий к следствию, рассказал журналистам, что девочку кормили только молоком и лупили крапивой, чтобы «изгнать дьявола».

«Мать на три дня уехала в командировку. Детей оставила под присмотром этих гостей. Они по какой-то причине решили, что Алину надо спасать от дьявола, что она одержима. Ребенка морили голодом, поили только молоком, били крапивой, выгоняя из нее якобы бесов», — рассказал источник.

Официальная версия следствия более бытовая. В ней указано, что детей подвергали не только голоду, но и насилию.

«По версии следствия, с 14 по 17 июня 2024 года обвиняемые осуществляли присмотр за малолетней дочерью в одном из сел Новосибирского района. Супруги неоднократно применяли в отношении ребенка физическое и психическое насилие — причиняли ребенку телесные повреждения и лишали ее пищи. После совершения преступных действий девочка потеряла сознание и была доставлена в медицинское учреждение, где скончалась через непродолжительное время», — говорится в пресс-релизе СКР региона.

Читайте также:

Мать убитой трехлетки оказалась в СИЗО: трое детей просят Путина о помощи

Подозреваемая в убийстве сына закатала его в бетон по совету мужа

Избивший одногруппницу студент признался, что радовался ее боли и слезам