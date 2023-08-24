Сбивший 11 человек в центре Калуги водитель находится в лечебном учреждении

Водитель, который сбил 11 человек на тротуаре в центре Калуги, находится в лечебном учреждении под конвоем, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По его данным, мужчина дал признательные показания, однако отрицает факт употребления наркотиков.

Состоялся допрос подозреваемого с участием защитника, в ходе которого водитель дал признательные показания, однако факт употребления наркотических средств, установленный медицинским освидетельствованием, отрицал. ˂...˃ В настоящее время задержанный находится в лечебном учреждении под конвоем, — отмечается в сообщении.

В качестве подозреваемого задержан 49-летний индивидуальный предприниматель из Калуги, который травмировал несколько человек, в том числе несовершеннолетних.