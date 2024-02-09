Сбербанк потребовал обанкротить предприятие депутата Гольдмана

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Сбербанк подал в Арбитражный суд Красноярского края иск о банкротстве предприятия бывшего депутата регионального законодательного собрания Романа Гольдмана, находящегося в розыске. По данным ТАСС, речь идет о компании «Голдман Групп». Общая сумма исковых требований составляет 609,564 млн рублей, к настоящему моменту решение о принятии заявления пока не принято.

Роман Гольдман был объявлен в федеральный розыск в ноябре 2023 года по обвинению в мошенничестве. Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение потребительского кооператива «Агро вклад». Отмечается, что Сбербанк пытается обанкротить самого парламентария. К нему был подан иск из-за основного долга в размере 609,5 млн рублей и неустойки в размере 4,8 млн рублей. Иск оставлен без движения до 11 марта. К компании «Голдман Групп» также предъявлен иск.

Как сообщалось ранее, компания «Роснано» намерена добиться банкротства ООО «Пластик Лоджик», известного созданием так называемого «планшета Чубайса». В период с 2010 по 2012 год, когда компанией управлял Анатолий Чубайс, «Роснано» вложило в разработчиков некремниевых дисплеев около 7,1 млрд рублей. При этом корпорация получила 43,84% акций компании.