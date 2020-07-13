Саяно-Шушенский заповедник накрыло июльским снегопадом

https://static.news.ru/photo/630aa1ea-c504-11ea-94a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: sayanzapoved.ru

В Красноярском крае, в северной части Саяно-Шушенского заповедника, прошёл сильнейший снегопад. По словам государственных инспекторов, необычный разгул стихии наблюдался в течение восьми часов, мокрый снег падал огромными хлопьями.

Температура воздуха при этом была чуть выше нуля. Высота снежного покрова по итогу летнего снегопада составила около пяти сантиметров, — следует из официального сообщения заповедника.

На представленных кадрах видно, как белое покрывало плотно укрывает всю летнюю зелень.

Снег в июле даже в районе высокогорья — это довольно редкое явление, а тот факт, что он выпал на высоте в 1,5 км, и вовсе удивителен. Как уточняют представители заповедника, ранее здесь в течение нескольких дней наблюдались обильные дожди с градом.

На сегодняшний день на территории Саяно-Шушенского заповедника обитают лесной северный олень, внесённый в Красную книгу, а также козероги, ирбис, манул и 17 редких видов птиц. Площадь природного заповедника составляет свыше 390 тысяч га.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные объяснили появление розового снега в Альпах. Так, снег на альпийском леднике Презена на высоте 2618 метров стал розовым из-за активного размножения водорослей. Их появление там обусловлено глобальными процессами изменения климата, предполагают исследователи.