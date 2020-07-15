Саратовский депутат получил 12 лет колонии за наркоторговлю

https://static.news.ru/photo/1ad61e30-c758-11ea-8e0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Саратовской области суд приговорил депутата совета Гвардейского муниципального образования Красноармейского района Алексея Федина к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в торговле наркотиками.

Следствием было установлено, что парламентарий приобрёл наркотическое средство растительного происхождения и некоторое время хранил его у себя дома. В ноябре 2018 года он продал наркотик двум мужчинам, после чего был задержан полицией. В ходе личного обыска и по месту жительства было обнаружено и изъято в общей сложности более 800 граммов наркотика.

Свою вину депутат не признал, однако суд счёл собранные следствием доказательства достаточными и на их основании вынес вердикт. Помимо отбывания наказания в колонии Федину запрещено занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления в течение пяти лет. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщается на сайте управления СКР по региону.

Осуждённый является членом «Единой России». В настоящее время в партии обсуждается вопрос о его исключении, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

Ранее NEWS.ru писал, что в Казани на торговле наркотиками попались мировой судья и пожарный. Продажей мефедрона они занялись с целью выплаты крупного карточного долга. Для хранения наркотика они организовали тайник в пригороде Казани и периодически приезжали туда за новой партией.