Пожарный и судья занялись наркоторговлей ради выплаты карточного долга

Сотрудники полиции в Казани поймали на торговле наркотиками пожарного Фархата Сафиуллина и мирового судью Айдара Хадиуллина. В отношении них возбуждено уголовное дело.
Продажей мефедрона спасатель и судья занялись с целью выплаты крупного карточного долга. Для хранения наркотика они организовали тайник в пригороде Казани и периодически приезжали туда за новой партией.
Полицейские обнаружили тайник, установили за ним слежку и выяснили личности владельцев. Сафиуллина задержали сразу, а для ареста Хадиуллина потребовалось разрешение Высшей квалификационной коллегию судей, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT .
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве задержали жительницу ближнего зарубежья, перевозившую героин. В ходе обыска по месту временного проживания женщины были найдены и изъяты около 3 кг наркотика расфасованного в 33 свёртка.
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