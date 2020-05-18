Пожарный и судья занялись наркоторговлей ради выплаты карточного долга

https://static.news.ru/photo/702f8b9c-9917-11ea-a0d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Horstmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Сотрудники полиции в Казани поймали на торговле наркотиками пожарного Фархата Сафиуллина и мирового судью Айдара Хадиуллина. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Продажей мефедрона спасатель и судья занялись с целью выплаты крупного карточного долга. Для хранения наркотика они организовали тайник в пригороде Казани и периодически приезжали туда за новой партией.

Полицейские обнаружили тайник, установили за ним слежку и выяснили личности владельцев. Сафиуллина задержали сразу, а для ареста Хадиуллина потребовалось разрешение Высшей квалификационной коллегию судей, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT .

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве задержали жительницу ближнего зарубежья, перевозившую героин. В ходе обыска по месту временного проживания женщины были найдены и изъяты около 3 кг наркотика расфасованного в 33 свёртка.

