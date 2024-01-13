В Белгороде укрепленные автобусные остановки испытали снарядами ВСУ Гладков: в Белгороде испытали защитные конструкции для автобусных остановок

Фото: t.me/vvgladkov

Региональное управление Росгвардии провело испытания модульных железобетонных конструкций, предназначенных для укрепления автобусных остановок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, в ходе испытаний саперы взорвали рядом с конструкциями несколько неразорвавшихся боеприпасов ВСУ.

Саперы подорвали несколько взрывоопасных предметов рядом с модулем и сооружением из защитных блоков. Были подорваны в том числе неразорвавшиеся боеприпасы, которыми обстреливался Белгород со стороны Вооруженных сил Украины 30 декабря 2023 года. Детонирующие снаряды были начинены большим количеством поражающих элементов — от 350 до трех тысяч элементов в одном взрывоопасном предмете, — сообщил Гладков.

Испытания показали, что конструкции увеличивают шансы сохранить жизни людей в ходе обстрела, уточнил губернатор. Данные модули будут установлены в городе в ближайшее время. К ним также проведут освещение и разместят на стенах справочную информацию.

Ранее Минобороны сообщило о попытке беспилотника атаковать Белгородскую область. Аппарат был уничтожен дежурными силами противовоздушной обороны.