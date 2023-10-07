Лось сорвал попытку посадить самолет в аэропорту Мурманска

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Экипаж самолета авиакомпании «Россия», выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск, был вынужден отложить посадку в аэропорту из-за лося, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, животное выбежало на рулежную дорожку.

Инцидент произошел вечером 6 октября. Самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга, уже готовился идти на посадку, но пилоты заметили на рулежной дорожке аэропорта лося. Пока животное прогоняли, экипаж был вынужден зайти на второй круг. Через несколько минут борт благополучно приземлился.

Ранее сообщалось, что в Магадане пассажиров самолета «ИрАэро», направлявшегося в чукотское село Кепервеем, эвакуировали из-за сообщения о гранате в багаже. Рейс был задержан на три часа. Кинологи не обнаружили опасных предметов в багаже.

До этого стало известно, что сотрудники полиции задержали жительницу Красноярского края, устроившую пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Сочи. Девушка нахамила стюардессам, а также испачкала сиденья. Однако самолет не пришлось экстренно сажать в другом аэропорту, так как она уснула. После приземления в Красноярске врачи диагностировали у задержанной легкую степень алкогольного опьянения.