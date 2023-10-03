«Уже прилетели»: пьяную жительницу Красноярска высадили из самолета Жительница Красноярска устроила пьяный дебош на борту самолета

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Сотрудники полиции задержали жительницу Красноярского края, устроившую пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Сочи. По данным Telegram-канала Kras Mash, девушка нахамила стюардессам, а также испачкала сиденья. Однако самолет не пришлось экстренно сажать в другом аэропорту, так как она уснула. После приземления в Красноярске врачи диагностировали у задержанной легкую степень алкогольного опьянения.

Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего по маршруту Сочи — Красноярск. По словам членов экипажа, девушка вела себя неадекватно и оскорбляла стюардесс. Пилоты предупредили сотрудников красноярского аэропорта, что экипажу понадобится помощь сотрудников полиции. После приземления задержанная не поняла, что она находится в Красноярске. Отмечается, что ей выписали административный штраф.

Глава Союза пассажиров России Кирилл Янков ранее высказался о предложении ужесточить штрафы для авиадебоширов. По его мнению, введение отдельной статьи в Кодекс об административных правонарушениях не имеет смысла, так как действующего законодательства достаточно для наказания таких пассажиров. Отмечается, что авиакомпании имеют право взыскивать ущерб за каждый случай дебоша в самолете.