Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Норильска

Фото: t.me/vm_sut

В аэропорту Норильска самолет Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. По факту произошедшего проводится проверка.

По предварительным данным, сегодня около 10 часов утра (06:00 мск — NEWS.ru) в международном аэропорту Норильск имени Н. Н. Урванцева после посадки воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar, выполнявшего рейс Красноярск — Норильск, допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, — говорится в сообщении.

На борту лайнера находились 169 пассажиров. О пострадавших информации нет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В середине декабря похожий случай произошел на Камчатке. Там за пределы ВПП выкатился самолет Як-40, выполнявший санитарный рейс из Елизово в Петропавловске-Камчатском в поселок Оссора. Причиной происшествия стал свежевыпавший снег.

До этого в Якутске пассажирский самолет Ан-24 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 34 пассажира и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал, все они были эвакуированы.