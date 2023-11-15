Сальдо рассказал, как ВСУ готовили форсирование Днепра Сальдо: операцию по форсированию Днепра Киев готовил под руководством НАТО

Фото: МО Украины

Операцию по форсированию Днепра ВСУ готовили долго — стянули лучшую технику, лучшие части и наемников, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, подготовка проходила под руководством инструкторов НАТО.

Операцию по «форсированию» Днепра киевский режим готовил долго под руководством натовских инструкторов. Стянули лучшую технику военную и радиоэлектронную технику, лучшие из оставшихся частей, остатки наемников, — написал Сальдо.

Он добавил, что, по данным разведки, ВСУ планировали захватить Алешки к 1 ноября, к 15 ноября — Новую Каховку, к 1 декабря — Чаплинку, к 15 декабря — Геническ. По словам Сальдо, это был последний шанс для украинских властей «выслужиться перед своими хозяевами».

Весь западный хитрый план, приправленный пафосной клоунадой киевского режима, разбился о стойкость и непоколебимое мужество российского солдата, — резюмировал Сальдо.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что на левом берегу Днепра в ходе тяжелого столкновения были взяты в плен 11 украинских морпехов. Как рассказал один из бойцов, российские военные работали слаженно под четким руководством командира Золто Арсланова, который получил ранение и все равно продолжал участвовать в бою.

Ранее в Минобороны России сообщили, что представят Арсланова к государственной награде после боя на Днепре. Как подчеркнули в военном ведомстве, подразделение под командованием старшего лейтенанта успешно отразило атаку украинских военнослужащих.