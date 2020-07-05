Сахалин открыл границы для туристов

https://static.news.ru/photo/b45c5586-bf35-11ea-9752-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сахалинская область открылась для путешествий без угрозы распространения коронавируса. Это стало возможным благодаря специальной туристической программе, стартовавшей на острове 6 июля.

В первые дни её работы на Сахалине не ждут туристов, поскольку программа реализуется через туроператоров и затрагивает только организованные группы. Путешественникам предложат экскурсии, во время которых покажут достопримечательности региона и его красоты, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что въезд на остров самостоятельным туристам пока закрыт. Также продолжают действовать ограничения для прибывающих в Сахалинскую область ближайших родственников местных жителей и трудовых мигрантов.

В настоящее время на Сахалине лечатся от коронавируса 494 человека, победили инфекцию 490 человек. С момента вспышки COVID-19 летальных исходов в регионе не зарегистрировано.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава администрации Ялты Иван Имгрунт заявил: в 2020 году городские власти намерены впервые провести круглогодичный курортный сезон. По его словам, даже учитывая, что он пройдёт в условиях пандемии коронавируса, курорт хочет принять 4 млн туристов, почти вдвое больше, чем в прошлом году.