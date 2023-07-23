С кладбища Санкт-Петербурга исчез памятник репрессированным полякам «Фонтанка»: генконсул Польши сообщил о пропаже в Петербурге памятника репрессированным полякам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Памятник польским жертвам политических репрессий пропал с Левашовского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, передает «Фонтанка» со ссылкой на генконсула Польши в Северной столице Гжегожа Слюбовски. Польская сторона собирается 24 июля отправить официальную ноту в МИД России, пишет издание. В Сети появились фотографии, где ранее находился мемориал, но сейчас там ничего нет.

Я был только что на кладбище и увидел, что его теперь просто нет вообще. <...> Мы обычно посещали его два-три раза в год, — сказал Слюбовски.

Левашовская пустошь — бывший расстрельный полигон НКВД, где захоронено около 45 тысяч жертв репрессий 1937–1953 годов. В 2015 году Левашовское мемориальное кладбище признали объектом культурного наследия регионального значения. Ежегодно в День памяти жертв политических репрессий городская администрация организует автобусные поездки в Левашово и проводит церемонии возложения венков.

Эскиз проекта памятника был создан 18-летним учащимся художественного лицея в польском городе Быдгоще Анжеем Масянисом.

Ранее в Иркутске блогер Денис Букалов вручил послу Польши Кшиштофу Краевскому коллаж со снимками снесенных по инициативе Варшавы советских памятников, посвященных Красной армии. Инцидент произошел в галерее «Диас» на открытии выставки Вячеслава Скроминского в рамках проекта «Из Польши с любовью», посвященного работам сибирских художников с польскими корнями, где и присутствовал Краевский.