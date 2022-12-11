В Иркутске польскому послу вручили фото снесенных советских памятников В Иркутске блогер вручил польскому послу коллаж со снимками снесенных советских памятников

В Иркутстке блогер Денис Букалов вручил послу Польши Кшиштофу Краевскому коллаж со снимками снесенных по инициативе Варшавы советских памятников, посвященных Красной Армии, сообщает РИА Новости. По данным агентства, инцидент произошел в галерее «Диас» на открытии выставки Вячеслава Скроминского в рамках проекта «Из Польши, с любовью», посвященного работам сибирских художников с польскими корнями, где и присуствовал Краевский. Посетитель подошел к послу и вручил ему фотоколлаж.

Сам блогер объяснил, что поступил деликатно и культурно в отличие от того, как обошлись с российским послом в Польше, которого облили красной краской.