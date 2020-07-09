С 1 августа в Москве увеличат допустимое число зрителей соревнований

https://static.news.ru/photo/fc3718e6-c1d3-11ea-b953-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о следующем этапе снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Так, с 1 августа в театрах, кинотеатрах и на спортивных соревнованиях число зрителей увеличат до 50% от максимальной вместимости залов и трибун.

Число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун, — говорится в сообщении, размещённом в личном блоге Собянина.

Кроме того, с 1 августа возобновится работа городских театров, кинотеатров и концертных залов, «в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%». Откроются также кружки и секции программы «Московское долголетие» с условием проведения занятий исключительно на открытом воздухе. При этом подчёркивается, что все открываемые организации должны соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора.

Как писал NEWS.ru, Сергей Собянин сообщил, что в столице с 13 июля отменяются все введённые из-за пандемии коронавируса ограничения в сфере предпринимательства и услуг. С этого же числа снимаются ограничения на работу парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. По-прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призвала москвичей не забывать о ношении средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, — несмотря на психологическую усталость.