«РВ»: войска России контратаковали ВСУ и продвинулись на юг Клещеевки

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские силы ВДВ и пехоты отбросили ВСУ и продвинулись на юг Клещеевки, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По его информации, войска России контратаковали противника на южном фланге у Артемовска.

Как пишет «РВ», после активной артподготовки и при поддержке танков российские бойцы успешно ударили по украинским военным в южной части Клещеевки. Канал привел сообщение военнослужащих 83-й бригады ВДВ, рассказавших днем, что их силы выбили ВСУ и продвинулись на юг Клещеевки.

«Русская Весна» также приводит слова украинских военных аналитиков о том, что переброска дополнительных резервов со Сватовского и Кременского направлений позволила ВС РФ провести серию контратак в Клещеевке. Канал отмечает, что бои продолжаются, с обеих сторон активно работает артиллерия. Бои идут и в районе Андреевки, где ВСУ уже понесли ощутимые потери, отмечает «РВ».

Ранее военкор Семен Пегов сообщил о назревающем переломе в боях за Андреевку и Клещеевку. По его словам, ВС РФ вытеснили украинскую армию с юга Клещеевки, противник уже не предпринимает попытки новых атак. В связи с этим ВСУ в ближайшее время могут поменять тактику на данном направлении, не исключил Пегов.