«Русская община» спасла пропавшего бойца СВО из трудового рабства

Фото: НАК

Участник спецоперации, приехавший в отпуск в Москву, попал в трудовое рабство, сообщила «Русская община». Представителям движения удалось вызволить мужчину. По их словам, его насильно удерживали в микрорайоне Клязьма в Подмосковье.

К «Русской общине» обратился командир, потерявший бойца. Как выяснилось позднее, к мужчине подошли неизвестные люди на Ленинградском вокзале. Они предложили ему выпить, после чего боец уже ничего не помнил.

Спустя несколько дней ему удалось связаться с обеспокоенным командиром и назвать свои координаты. «Русская община» прибыла на указанное место, вызволила бойца и отправила его домой.

Представители движения в ходе разыскных мероприятий выяснили, что в Подмосковье существует сразу несколько «трудовых домов». Там находятся люди, попавшие в беду. Их заставляют работать за символическую плату. «Русская община» уже обратилась в полицию с просьбой проверить организаторов подобных мест.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству изучить опыт Тюменской области по оказанию помощи бездомным. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.