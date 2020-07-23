Румынские ВВС сопроводили бомбардировщики РФ над Чёрным морем

https://static.news.ru/photo/21da7a74-ccf7-11ea-ba77-fa163e074e61_660.jpgФото: Global Look Press
Минобороны России сообщило о сопровождении ВВС Румынии бомбардировщиков РФ над Чёрным морем. Последние выполняли плановый полёт над нейтральными водами. Они преодолели около 4,5 тыс. км за пять часов.
На отдельных этапах маршрута российские бомбардировщики сопровождали самолеты МиГ-21 Военно-воздушных сил Румынии, — цитирует сообщение РБК.
По словам представителей ведомства, российские лётчики регулярно выполняют полёты над нейтральными водами. В частности, речь идёт об Арктике, Северной Атлантике, Тихом океане, Чёрном и Балтийском морях.
Ранее российские ПВО засекли разведывательные самолёты Р-8А «Посейдон» и U-2S ВВС США над акваторией Чёрного моря. Они не стали нарушать границы РФ.
NEWS.ru информировал ранее, что силы и средства Черноморского флота наблюдают за ходом учений Sea Breeze 2020 в Чёрном море, в которых участвуют корабли и авиация Объединённых военно-морских сил (ОВМС) НАТО.