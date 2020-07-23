Румынские ВВС сопроводили бомбардировщики РФ над Чёрным морем

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Вопрос о том, чтобы сделать въезд в центральную часть Северной столицы платной, на данный момент не рассматривается. Об этом заявил глава комитета развития транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

Введение платного въезда в центр Санкт-Петербурга сегодня не рассматривается. Сейчас в приоритете находится контроль за соблюдением правил дорожного движения, установка камер контроля, развитие зоны платной парковки. В настоящее время ведется...