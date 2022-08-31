Руководство Техноложки подозревают в мошенничестве с деньгами Минобрнауки У сотрудников СПбГТИ прошла серия обысков из-за подозрений в мошенничестве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге прошла серия обысков в домах сотрудников Технологического института, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Руководство вуза подозревают в мошенничестве с использованием денег, полученных от Министерства науки и высшего образования. В связи с этим был задержан проректор СПбГТИ по научной работе Александра Гарабаджиу.

Авторы публикации говорят, что Минобрнауки выделил университету 200 млн рублей на изготовление современных антикоррозийных лакокрасочных материалов. Сотрудники вуза наняли специалистов для проведения метрологической экспертизы. При реальной стоимости услуг в 40 тысяч рублей Гарабаджиу прописал в поддельном договоре 1,5 млн рублей. Отмечается, что сотрудниками правоохранительных органов были вскрыты и другие факты мошенничества в особо крупном размере.

В домах всех подозреваемых в мошенничестве прошли обыски. Лично у Гарабаджиу изъяли документы, компьютеры, а также пять млн рублей. Позднее он был задержан и отправлен в следственный изолятор. В публикации также говорится, что проректор Технологического института владеет также тремя квартирами в РФ и недвижимостью в Испании при годовом доходе, не превышающем шесть млн рублей.\

Следствие по делу о мошенничестве продолжается.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова. Он проходит по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. В качестве меры пресечения суд избрал заключение под стражу сроком на два месяца.