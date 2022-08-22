Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера Центробанка Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова

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Дмитрий Рубинов

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Рубинов проходит по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. В качестве меры пресечения суд избрал заключение под стражу сроком на два месяца.

Постановлением Басманного районного суда Москвы Рубинову Дмитрию, объявленному в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его фактического задержания или экстрадиции на территорию РФ — с момента передачи его правоохранительным органам РФ, — сообщили в суде.

До 2011 года Рубинов занимал пост замначальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка. Также он, по данным NEWS.ru, «работал в тесной связке с правоохранительными органами и успел выстроить личные контакты с сотрудниками „банковского“ отдела управления „К“ службы экономической безопасности ФСБ». Из ЦБ Рубинов перешёл в коммерческие структуры.

Как рассказал руководитель российского отделения международной организации Transparency International (организация признана в РФ исполняющей функции иностранного агента) Илья Шуманов, с Рубиновым и его партнерами может быть связано «около полутора десятков банков, которые лопались не без его участия».

В международный розыск Дмитрия Рубинова объявили в июле. Его обвиняют в организации похищения людей и вымогательстве.