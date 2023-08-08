Ротвейлер искусал мальчика, защищавшего трехлетнего брата друзей В Нижегородской области домашний ротвейлер искусал 11-летнего мальчика

В закрытом коттеджном поселке «Орешкино-3» в Нижегородской области домашний ротвейлер покусал 11-летнего мальчика, который защищал от собаки трехлетнего брата своих друзей. Мать пострадавшего рассказала KP.RU, что соседский питомец выбежал с участка и кинулся к детям. Ее сын успел оттолкнуть ребенка, когда увидел собаку.

2 августа где-то около восьми часов дети стояли около забора напротив нашего дома. У них не было даже никаких подвижных игр, которые смогли спровоцировать на что-то. Собака выбежала и ринулась в толпу ребят. Как она выбежала, я толком не знаю, но ребенок мне сказал: «Я только увидел, что Рэй бежит сломя голову на трехлетнего мальчика. Я его откинул в сторону», — рассказывает женщина.

Собеседница издания отмечает, что ротвейлера соседи завели чуть больше года назад. Мужчина часто выгуливал щенка без поводка и намордника, чтобы тот привыкал к местным жителям, дети часто играли с собакой. Мать пострадавшего уточнила, что в день, когда ротвейлер напал на гулявших ребят, хозяина вместе с женой не было дома. За собакой оставили следить детей восьми и 11 лет. Мальчики убежали на прогулку и, вероятнее всего, не закрыли калитку.

По словам матери пострадавшего, собака пыталась укусить ребенка за лицо, но мальчик закрылся руками. Он получил множественные раны. На помощь сыну пришла мать трехлетнего мальчика, который побежал домой и рассказал ей о произошедшем. Пострадавшего госпитализировали в стационар детской больницы. Мать мальчика отмечает, что сын жалуется на боли и не может спать по ночам.

Женщина написала заявление в полицию. По факту произошедшего проводится проверка. Она добавила, что сосед не пытался договориться с ней. Теперь он обещает написать встречное заявление за клевету.

Он лютует. Говорит, я на вас заявление напишу за клевету. За какую клевету? Ребенок же покусанный у меня. Естественно, я обратилась в полицию. А вы бы разве сделали не так? Я хочу, чтобы это было уроком владельцам собак, — заключила женщина.

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