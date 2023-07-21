Кавказская овчарка чуть не прогрызла голову 12-летней девочке в Троицке

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В Челябинской области кавказская овчарка едва не прогрызла голову проходившей мимо 12-летней девочке, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По информации канала, школьницу доставили в больницу с глубокими укусами головы и ягодиц. Полиция ищет хозяина пса.

По данным Ural Mash, животное напало на девочку в Троицке Челябинской области. Две школьницы гуляли по рынку, и в какой-то момент зашли в ряд с кавказской овчаркой, которая охраняла косточку. Побоявшись, что дети отнимут у нее кость, собака набросилась на одну из девочек. Долгое время овчарка таскала подростка за голову по территории рынка. Питомца удалось спугнуть людям с лопатой. Позднее они вызвали врачей, которые диагностировали пострадавшей укусы головы и ягодиц глубиной до 13 см.

Ранее в Мурино Ленинградской области собака покусала маленькую девочку, которая находилась в коляске во время прогулки. На опубликованном в Сети видео ребенок громко кричит, пока ей пытаются стереть кровь с лица.

До этого несколько собак покусали семилетнюю девочку в городе Углегорске Сахалинской области. В апреле эта же свора набросилась на восьмилетнего мальчика. По словам очевидцев, всего в стае шесть-семь животных. Спасти ребенка помогла местная жительница. Она отогнала агрессивную стаю вместе с молодым человеком, который проходил мимо. После этого женщина на руках донесла девочку до дома.