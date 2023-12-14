Ростовские врачи спасли пациента с гангреной Фурнье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону врачи спасли 23-летнего пациента, у которого стремительно развивалась гангрена Фурнье, сообщает KP.RU. Как рассказал сам молодой человек, он проснулся от боли и дискомфорта в паху и увидел отек. Решив, что это обычная простуда, он выпил жаропонижающее, но на утро ситуация продолжила усугубляться.

Никаких травм, ударов или падений накануне не было. Разве что за пару дней до этого поднялась температура до 38 градусов, почувствовал боль в горле. Думал: обычная простуда. Выпил жаропонижающее и противовирусный препарат, — отметил пациент.

Мужчину госпитализировали в больницу, где врачи диагностировали у него гангрену Фурнье. Это заболевание характеризуется стремительным течением. Кроме того, многие просто о ней не знают, поэтому пытаются справиться с симптомами самостоятельно, из-за чего можно потерять время. Уролог медучреждения Вячеслав Левченко уточнил, что смертность у данной патологии составляет до 40%. Врачи экстренно прооперировали пациента. Тем самым им удалось не только спасти молодому человеку жизнь, но и сохранить все необходимые функции органа.

В Ростове-на-Дону врачи ранее спасли ногу 10-летней девочке после наезда на нее грузовика КамАЗ. Ребенка доставили в Областную детскую клиническую больницу с обширной раной стопы, множественными переломами костей и частичным повреждением сухожильно-мышечного аппарата.