Врачи спасли ногу девочке после наезда грузовика в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону врачи спасли ногу десятилетней пациентке после наезда на ребенка грузовика «КамАЗ», сообщили в региональном Минздраве. Как пишет «КП-Ростов-на-Дону», девочку лечили в Областной детской клинической больнице. Ребенок был доставлен в медучреждение с обширной раной стопы, множественным переломом костей и частичным повреждением сухожильно-мышечного аппарата.

Как уточняет издание, авария произошла больше месяца назад. Перед медиками стояла задача сохранить ногу и не допустить распространения инфекции. Дежурный травматолог Сергей Рябоконев провел пациентке экстренную операцию, после чего был назначен ее лечащим врачом. В пяти операциях участвовал главный детский травматолог областного Минздрава Игорь Богданов, а пересадку кожи выполнил хирург-комбустиолог Антон Штарев.

Всего в больнице школьница провела 50 дней. Девочка уже может самостоятельно передвигаться, так как врачам удалось сохранить все функции стопы. Впереди ребенка ожидает еще одна пластическая операция.

Хирурги Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска ранее спасли девочку из Бурятии, которая в результате бытовой травмы разорвала себе язык. По словам врачей, маленькая пациентка уже может есть, пить и говорить.