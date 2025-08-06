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06 августа 2025 в 11:56

Россиянку обвинили в гибели 11 человек после взрыва газа в Нижнем Тагиле

Жительнице Тагила предъявили обвинение в гибели 10 человек и ее дочери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следственный комитет Свердловской области предъявил обвинение Елене Сербиновой в причинении смерти по неосторожности 11 жителям Нижнего Тагила, включая ее 12-летнюю дочь, сообщил адвокат женщины Алексей Гольцев. По его словам, которые приводит URA.RU, следователи полагают, что именно в ее квартире скопилась газовая смесь, которая спровоцировала взрыв.

Как отмечает издание, сама Сербинова полностью отрицает вину, так как на тот момент уже не жила в том доме, газ был перекрыт, а форточки открыты. Женщина заверяет, что за месяц до взрыва квартиру проверяли газовики и не нашли никаких нарушений. Она также записала видеообращение к главе СК России Александру Бастрыкину.

Я потеряла дочь в этой трагедии, это самое большое горе для меня. Но сейчас, спустя год, после неконкретизированных выводов следствия я вынуждена доказывать свою невиновность, тратить силы, нервы и деньги на адвокатов. Прошу вас обратить внимание на важные детали, подтверждающие мою непричастность к взрыву, — рассказала Сербинова.

В итоге руководитель ведомства потребовал доклад по уголовным делам о взрыве газа в Нижнем Тагиле. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СКР.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Тагиле 1 августа 2024 года. В результате ЧП обрушились первый и второй подъезды. Момент обрушения дома попал на видео. На кадрах видно, как один из подъездов буквально складывается и в небо поднимается столб пыли. Из здания эвакуировали порядка 70 человек. В результате происшествия погибли 11 человек, включая шесть детей.

Россия
Нижний Тагил
взрывы газа
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