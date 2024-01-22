Россиянка замерзла насмерть в поле после отдыха в гостях Молодая дагестанка замерзла насмерть в поле под Петербургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области обнаружили посреди поля труп 23-летней девушки, сообщает «Фонтанка». По ее информации, уроженка Дагестана возвращалась домой в Мурино после отдыха в гостях — она с другом решила сократить путь.

Замерзшее тело нашли в деревне Лаврики под Санкт-Петербургом. О смерти девушки в полицию сообщили врачи скорой помощи. На трупе имелись признаки обморожения, а также ссадины на руках. Знакомый погибшей рассказал, что он отправился с девушкой домой около двух часов ночи, но затем его подруге стало плохо и он оставил ее, чтобы вызвать скорую помощь.

Точная причина смерти пока не установлена. Тело направили в морг для проведения экспертизы. Полиция проводит проверку.

Ранее в Ленобласти подросток сбежал из дома и замерз насмерть около водохранилища. Известно, что 16-летний юноша ушел из дома еще в декабре, а 20 января его труп обнаружили вмерзшим в лед в трех километрах от базы охотников и рыболовов «Юникс». По предварительной информации, в семье погибшего неоднократно возникали конфликты. Также отмечалось, что спустя месяц после исчезновения подростка в реанимацию с ножевым ранением и переломом виска попал его отец.