Подросток в Ленобласти сбежал из дома и насмерть замерз у водохранилища

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подросток сбежал из дома в Ивангороде Ленинградской области и замерз насмерть у водохранилища, сообщает Telegram-канал «78 | Новости». По данным канала, 16-летний юноша ушел из дома еще в декабре, а 20 января его тело нашли вмерзшим в лед в трех километрах от базы охотников и рыболовов «Юникс». Специалисты устанавливают причины смерти. Возбуждено дело по статье об убийстве.

Как отмечается в публикации канала, парень убегал из дома неоднократно. При этом он нигде не учился и не работал, состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Предположительно, в семье возникали конфликты.

По данным канала, спустя месяц после исчезновения сына в реанимацию с переломом виска и ножевым ранением попал его отец. Травмы он получил во время застолья, когда поссорился со своим приятелем.

Ранее в Волгоградской области двое детей десяти и четырех лет не захотели жить с отчимом и ушли из дома. Перед побегом они оставили записку матери, в которой указали, что вернутся домой после того, как уйдет их приемный отец. Также они оставили адрес заброшенного дома, откуда их может забрать мать, но детей там не оказалось. Их искали почти сутки, после чего их заметила одна из местных жительниц и отвела в полицию.