Россиянка родила ребенка в квартире и выбросила его из окна В Воронеже 17-летняя девушка родила ребенка в квартире и выбросила его из окна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Воронеже 17-летняя девушка выбросила из окна четвертого этажа своего сына сразу после его рождения, сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по региону. В отношении несовершеннолетней россиянки возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка.

По предварительным данным, в ночь с 17 на 18 февраля 2024 года местная жительница, находясь в квартире жилого дома в Левобережном районе города Воронежа, непосредственно после рождения ею живого доношенного ребенка мужского пола с целью убийства выбросила его из окна 4 этажа, — говорится в сообщении.

Младенец скончался в результате травмы живота, груди и головы. Его тело обнаружили на улице местные жители, которые вызвали сотрудников полиции. Правоохранительные органы проводят расследование и допрос подозреваемой.

Ранее в Новосибирске 22-летняя девушка выбросила новорожденного ребенка в мусорный бак, где его спустя час нашел прохожий. Теперь малыша хочет усыновить мать этой девушки. Молодая россиянка скрывала беременность и родила самостоятельно. Выброшенный на улицу младенец провел на морозе около часа.