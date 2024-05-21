Россиянка рассказала о последствиях стоматологической операции Kub Mash: после операции на зубах у краснодарки опустился глаз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У жительницы Краснодара Надежды опустился глаз после стоматологической операции, сообщил Telegram-канал Kub Mash. По словам женщины, врачи забыли достать у нее из десны тампон.

Она рассказала, что после жалобы врачам на боль ей назначили гайморотомию. Несмотря на успешную операцию, женщина продолжала чувствовать дискомфорт. Когда десну повторно вскрыли, то обнаружили там забытый тампон, который уже успел подгнить.

Надежде потребовалась чистка, которую провели через десять дней. В ходе операции женщине сломали миндальную перегородку и повредили глазную ось, из-за чего глаз опустился вниз.

Мне пришлось в апреле 2023 года ехать в больницу на очень сложную операцию, где мне вскрыли череп, взяли оттуда кость и подставили под глаз, так как он у меня провалился. Сейчас мне еще предстоит две операции, то есть на этом история моя не заканчивается, наверное, только начинается, — рассказала она.

По словам женщины, ее беспокоят очень сильные боли в лице, из-за которых она не может показываться на солнце и на ветру. Также из-за этого она не может «даже кушать», так как при сжимании челюсти всю голову пронизывает боль.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян рассказал о возможных неприятных последствиях ринопластики. По его словам, одним из них может стать неудовлетворительный результат, после чего потребуется повторная операция. Поэтому важно осознанно подойти к выбору врача и клиники, подчеркнул специалист.