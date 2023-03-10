Россиянка «приютила» в своем доме 762 иностранца ASTV.ru: жительница Сахалина прописала в своем доме 762 иностранца

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Суд в Южно-Сахалинске приговорил местную жительницу к полутора годам условного лишения свободы по делу об организации незаконной миграции, сообщает портал ASTV.ru со ссылкой на региональное управление ФСБ. По данным портала, с 2019 по 2021 год женщина «приютила» в своем доме 762 иностранных гражданина.

Как рассказали в ФСБ, жительница Сахалинской области ставила иностранцев на миграционный учет и за отдельную плату заключала им фиктивные гражданско-правовые и трудовые договоры.

Ранее Baza сообщала, что с мигрантов могут начать брать денежный сбор за пребывание в России, соответствующие поправки в закон 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» находятся на рассмотрении в Министерстве внутренних дел. По информации канала, размер сбора пока не определен.

Помимо миграционного сбора приезжим было предложено ограничить срок пребывания в стране до 90 суток в течение года, сообщает Baza. Согласно действующим законам, мигрантам разрешено находиться в РФ 90 дней в течение 180 суток.