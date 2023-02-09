Baza: с мигрантов планируют взимать налоги за пребывание в России Baza: мигрантам могут ужесточить правила нахождения в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что с мигрантов могут начать брать денежный сбор за пребывание в России, соответствующие поправки в закон 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» находятся на рассмотрении в МВД. По информации канала, размер сбора пока не определен.

Помимо миграционного сбора приезжим было предложено ограничить срок пребывания в стране до 90 суток в течение года, сообщает Baza. Согласно действующим законам, мигрантам разрешено находиться в РФ 90 дней в течение 180 суток.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел России подготовило законопроект, исключающий возможность мигранту легализовать свой статус в России через фиктивный брак. По словам представителя МВД Ирины Волк, документ также исключает получение миграционного статуса при фиктивном установлении отцовства.

До этого адвокат Валерий Чесных рассказал, что среди иностранцев фиктивный брак с россиянами является популярным способом решения миграционных проблем, однако это несет в себе ряд опасностей, например в случае рождения ребенка или смерти одного из супругов. По его словам, признать такой брак недействительным в суде невозможно, если человек знал о его фиктивности, а расторжение брака не снимает ответственности по отношению к детям.