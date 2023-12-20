Россиянка пожаловалась на банду подростков из своего подъезда 72.ru: группа подростков держит в страхе жильцов дома в Тюмени

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Тюмени группа подростков держит в страхе жителей подъезда многоквартирного дома, рассказала изданию 72.ru женщина, которая проживает в этом доме. По ее словам, несовершеннолетние злоумышленники избили соседа и поцарапали машины во дворе, при этом никакого наказания для них не последовало.

Собираются дети, подростки и взрослые. Начиная лет с 12 и заканчивая 20+. Собираются толпами по 15–20 человек. Они шумят в неположенное время, плюются на этаже, блюют, орут, матерятся, курят. Выходят из квартиры неадекватные, на ногах еле стоят, — поделилась тюменка.

Собеседница журналистов уточнила, что речь идет о доме на Олимпийской улице. Также она подчеркнула, что неоднократно обращалась в правоохранительные органы, которые продолжают бездействовать. По словам местной жительницы, ее сын боится выходить из квартиры, потому что подростки «уверены в безнаказанности».

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, силовики выезжали на место происшествия. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних уже установили личности правонарушителей. В настоящий момент проводится проверка.

Ранее сотрудники полиции задержали 10 подростков, нападавших на иностранцев в Калужской области. Группировку организовали школьник и студент, которые привлекли к деятельности пятерых парней в возрасте до 17 лет, также в банду вошла 15-летняя девочка, выступавшая в роли «приманки».