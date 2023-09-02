Россиянка едва не зарезала собутыльника из-за пролитой водки Жительница Перми ударила ножом собутыльника из-за пролитой водки

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Жительница Перми ударила ножом собутыльника за то, что он вылил водку в раковину, сообщает URA.RU со ссылкой на Карагайский районный суд Пермского края. Женщина ранила знакомого в шею и грудь.

Подсудимая пустой бутылкой ударила собутыльника несколько раз по голове, а затем взяла в руки кухонный нож и порезала мужчину на почве пьяной ссоры. Перед этим пострадавший вылил у женщины водку в раковину, — говорится в материалах судебного разбирательства.

После случившегося россиянка вызвала скорую помощь и полицию. Когда на место произошедшего приехал участковый, женщина передала ему нож и дала признательные показания.

Во время заседания суда она рассказала, что мужчина, который был пьянее, чем она, спровоцировал конфликт, вылив в раковину водку, не принадлежавшую ему. Россиянка призналась, что впала в ярость.

Суд приговорил пермячку к трем годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Ранее мужчина в Ростове-на-Дону взял в заложники собутыльника-африканца. На место инцидента прибыла полиция, она задержала ростовчанина и отпустила его темнокожего знакомого. Отмечается, что, когда приехала полиция, он угрожал правоохранителям ножом.