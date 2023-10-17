Россиянина задержали при повторной попытке поджечь военкомат Житель Уфы дважды за полтора месяца пытался поджечь один и тот же военкомат

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Уфе сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя при повторной попытке поджечь здание военкомата, сообщает Telegram-канал SHOT. В отношении мужчины проводится проверка.

По информации канала, уфимец пришел к военкомату на улице Революционной с пятилитровой бутылкой бензина и зажигалкой. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции изъяли у злоумышленника горючее.

В прошлый раз полиция задержала уфимца с канистрой бензина у здания военкомата в конце августа. Тогда стражи порядка провели с ним беседу и отпустили. По сведениям канала, мужчина ранее был судим за угон автомобиля.

На прошлой неделе Центральный окружной военный суд Екатеринбурга освободил от уголовной ответственности 16-летнего подростка, который в феврале текущего года пытался поджечь военкомат в Тобольске. Юноша, который является сыном участника спецоперации на Украине, был признан невменяемым. Суд назначил ему принудительное психиатрическое лечение в спецучреждении.

До этого сообщалось, что восьмилетний школьник поджег гараж на территории военного комиссариата на улице Черемуховой во Владивостоке. Полицейские задержали его на месте инцидента.