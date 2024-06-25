Россиянина убило током при ремонте вентиляции В Петербурге мужчину убило током во время ремонта вентиляции

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Мужчина получил смертельный удар током на складе завода по производству лекарств на Индустриальном проспекте в Санкт-Петербурге. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», рабочий пытался починить вентиляцию.

Известно, что 39-летнего наладчика систем вентиляции ударило током, когда он работал под потолком на стремянке. Труп направили в морг. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее в Новокузнецке ребенок погиб от удара током. Известно, что полуторагодовалый мальчик находился в спальне у родителей. Ребенок решил поиграть с зарядным устройством, которое было подключено к розетке, и получил смертельный удар. Зарядный провод был магнитным, отец заказал его на маркетплейсе. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Врач Елена Малышева рассказала, что электротравмы очень опасны, так как ток, проходя через тело, разрушает ткани организма. Пострадавшему от удара и потерявшему сознание человеку можно помочь, сделав непрямой массаж сердца. Однако предварительно следует убедиться, что у человека нет контакта с проводами. Также необходимо отключить электричество. Подходить к пострадавшему можно только в резиновых сапогах и перчатках, поскольку ток может проходить через землю.