Россиянин украл ящик водки и напал на полицейских В Ессентуках мужчина украл ящик водки и травмировал двух полицейских при задержании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ставропольском крае 31-летний мужчина украл из магазина ящик водки и подрался с сотрудниками полиции при задержании, сообщает Telegram-канал SHOT. Стражи порядка госпитализированы с травмами, на злоумышленника составлены административные протоколы, ему грозит возбуждение уголовного дела.

Инцидент произошел накануне вечером в Ессентуках. Мужчина, который, по сведениям канала, находился под действием наркотиков, похитил из супермаркета «Пятерочка» ящик с 14 бутылками водки. Когда его попытались задержать полицейские, он взял одну из бутылок и напал на них.

Злоумышленник дважды ударил по голове одного из стражей порядка, бутылка при этом разбилась. После этого он атаковал второго полицейского. В результате один из них получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рану предплечья, а второй — резаную рану руки.

Ранее житель Тувы попытался напасть на сотрудников полиции с ножом. Стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие. В результате злоумышленник был доставлен в больницу с пятью пулевыми ранениями в ноги и тело.